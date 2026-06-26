Concert chants Renaissance et Baroque Eglise de Tharoiseau Tharoiseau

Informations pratiques

Tharoiseau

Concert chants Renaissance et Baroque

Eglise de Tharoiseau 10 Place de l’Église Tharoiseau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Amour, Désir et Passion. Concert de clôture de l’atelier de chant d’un ensemble vocal amateur (direction Elke Yunès) au château de Tharoiseau. .

Eglise de Tharoiseau 10 Place de l’Église Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 94 04 47

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English : Concert chants Renaissance et Baroque

L’événement Concert chants Renaissance et Baroque Tharoiseau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay