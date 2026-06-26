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AGENDA · Tharoiseau

Concert chants Renaissance et Baroque Eglise de Tharoiseau Tharoiseau

vendredi 7 août 2026 · Eglise de Tharoiseau · Tharoiseau

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Eglise de Tharoiseau
Adresse
10 Place de l'Église
Ville
89450 Tharoiseau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tharoiseau

Concert chants Renaissance et Baroque

Eglise de Tharoiseau 10 Place de l’Église Tharoiseau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Amour, Désir et Passion. Concert de clôture de l’atelier de chant d’un ensemble vocal amateur (direction Elke Yunès) au château de Tharoiseau.   .

Eglise de Tharoiseau 10 Place de l’Église Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 94 04 47 

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English : Concert chants Renaissance et Baroque

L’événement Concert chants Renaissance et Baroque Tharoiseau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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