Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Tharoiseau
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Tharoiseau samedi 5 septembre 2026.
Tharoiseau
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux
Château de Tharoiseau Tharoiseau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les Lueurs des Châteaux proposent de (re)découvrir les légendes et l’architecture des demeures emblématiques et propriétés historiques de la région. Six châteaux ouvrent leurs parcs et jardins le temps de soirées exceptionnelles, au cœur de l’histoire de France et de Bourgogne. .
Château de Tharoiseau Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Tharoiseau a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité