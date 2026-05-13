Concert Chapelle à la St Gilles du Cosquer Lieu-dit Cosquer Plouharnel

Plouharnel

Concert Chapelle à la St Gilles du Cosquer

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Olivier Rech chante la Bretagne sa mer, son terroir, sa spiritualité et ses légendes.

Une voix, une guitare, un programme inédit et original composé de chansons personnelles et de certains standards des répertoires d’Alain Barrière, Hugues Aufray Michel Tonnerre, François Budet …

Sa participation au festival de Cancale, à celui de la flibuste à Quiberon, à la fête des Vieux gréements de Paimpol, ainsi qu’à la semaine du Golfe confirme la qualité de ses prestations, ainsi que son engagement. .

Lieu-dit Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Chapelle à la St Gilles du Cosquer Plouharnel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon