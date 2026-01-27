Plouharnel Celtic Deiz Place Saint-Armel Plouharnel
Plouharnel Celtic Deiz Place Saint-Armel Plouharnel dimanche 2 août 2026.
Plouharnel Celtic Deiz
Place Saint-Armel Parc de l’espace culturel Plouharnel Morbihan
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
2026-08-02
Le Plouharnel Celtic Deiz
4éme édition.
Journée Celtique
-David Pasquet.
-Kornog Hills
-Diskar.
-Gouelan Dû.
Restauration sur place .
Place Saint-Armel Parc de l’espace culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 50 74 23
English : Plouharnel Celtic Deiz
