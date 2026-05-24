Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Plouharnel
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Plouharnel dimanche 28 juin 2026.
Plouharnel
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon
Sables Blancs Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisée par les mouettes sportives trinitaines , cette course allie course à pied et natation dans le cadre magnifique de la Baie de Quiberon
Cette course comprendra 3 épreuves, ouvertes en binôme et en solo
S départ de Plouharnel départ à 13h
M: départ de St Pierre Quiberon à 12h15
L départ de Quiberon à 11h30
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin
https://www.klikego.com/inscription/red-ouf-swimrun-baie-de-quiberon-2026/triathlon/1545275978215-6
Retrait des dossards le 28 Juin Plage de Kervillen 56470 La Trinité Sur Mer de 11h à 18h .
Sables Blancs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 79 48 59 50
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English :
L’événement Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Plouharnel a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon