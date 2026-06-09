Plouharnel

Balade découverte des plantes du littoral

Plage des sables blancs Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Primelle et Lila, herboristes et cueilleuses de plantes sauvages, vous proposent une balade sensorielle à la découverte des plantes qui bordent nos sentiers côtiers.

Elles y aborderont leurs pouvoirs médicinaux mais aussi leurs possibilités culinaires, tout en apprenant à les reconnaître en toute sécurité.

Cette balade ludique et conviviale vous permettra d’observer la nature autrement!

Prévoyez une tenue adaptée à la météo et de quoi vous hydrater.

Un document récapitulatif vous sera envoyé à l’issue de la balade. .

Plage des sables blancs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 82 75 38 60

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English :

L’événement Balade découverte des plantes du littoral Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon