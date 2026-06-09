Balade découverte des plantes du littoral Plouharnel
Balade découverte des plantes du littoral Plouharnel mardi 14 juillet 2026.
Plouharnel
Balade découverte des plantes du littoral
Plage des sables blancs Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Primelle et Lila, herboristes et cueilleuses de plantes sauvages, vous proposent une balade sensorielle à la découverte des plantes qui bordent nos sentiers côtiers.
Elles y aborderont leurs pouvoirs médicinaux mais aussi leurs possibilités culinaires, tout en apprenant à les reconnaître en toute sécurité.
Cette balade ludique et conviviale vous permettra d’observer la nature autrement!
Prévoyez une tenue adaptée à la météo et de quoi vous hydrater.
Un document récapitulatif vous sera envoyé à l’issue de la balade. .
Plage des sables blancs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 82 75 38 60
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English :
L’événement Balade découverte des plantes du littoral Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon