Troc et Puces Plouharnel
Troc et Puces Plouharnel jeudi 2 juillet 2026.
Plouharnel
Troc et Puces
Parc du Préléran Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Troc et puces organisé par l’Association Sportive de Plouharnel.
Sur place buvette et grillades .
Parc du Préléran Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 36 12
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English :
L’événement Troc et Puces Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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