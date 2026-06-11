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Troc et Puces Plouharnel

Troc et Puces Plouharnel jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Parc du Préléran

Ville : 56340 Plouharnel

Département : Morbihan

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Plouharnel

Troc et Puces

Parc du Préléran Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Troc et puces organisé par l’Association Sportive de Plouharnel.

Sur place buvette et grillades   .

Parc du Préléran Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 36 12 

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English :

L’événement Troc et Puces Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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