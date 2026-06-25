Plouharnel

Stage de foot féminin

Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09

Stage de 3 jours organisé par le club de l’AS Plouharnel et coaché par Kristina Pantelic, joueuse internationale serbe.

>> Ouvert à toutes les jeunes filles de 12 à 17 ans y compris les non licenciées.

Au stade du bois d’Amour, de 10h à 16h30

Inscription dès à présent: 06 25 88 41 54 .

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 25 88 41 54

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English :

L’événement Stage de foot féminin Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon