Feu d’artifice de Plouharnel Plouharnel
mardi 14 juillet 2026 · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Feu d’artifice de Plouharnel
Rue du Préleran Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Parc de loisirs du Preleran s’anime à l’occasion de la commémoration de la prise de la Bastille
Bal populaire animé par différents groupes (noms à venir)
Buvette et restauration sur place avec la présence de 2 foodtrucks
– crêpes
– cuisine libanaise
Le feu d’artifice sera tiré vers 23h, à la tombée de la nuit. .
Rue du Préleran Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90
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English :
L’événement Feu d’artifice de Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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