Informations pratiques

Plouharnel

Feu d’artifice de Plouharnel

Rue du Préleran Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Parc de loisirs du Preleran s’anime à l’occasion de la commémoration de la prise de la Bastille

Bal populaire animé par différents groupes (noms à venir)

Buvette et restauration sur place avec la présence de 2 foodtrucks

– crêpes

– cuisine libanaise

Le feu d’artifice sera tiré vers 23h, à la tombée de la nuit. .

Rue du Préleran Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90

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English :

L’événement Feu d’artifice de Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon