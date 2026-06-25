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AGENDA · Plouharnel

Feu d’artifice de Plouharnel Plouharnel

mardi 14 juillet 2026 · Plouharnel

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Rue du Préleran
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Feu d’artifice de Plouharnel

Rue du Préleran Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le Parc de loisirs du Preleran s’anime à l’occasion de la commémoration de la prise de la Bastille
Bal populaire animé par différents groupes (noms à venir)
Buvette et restauration sur place avec la présence de 2 foodtrucks
– crêpes
– cuisine libanaise

Le feu d’artifice sera tiré vers 23h, à la tombée de la nuit.   .

Rue du Préleran Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 30 90 

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English :

L’événement Feu d’artifice de Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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