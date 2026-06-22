Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages Plouharnel mercredi 15 juillet 2026.

Plouharnel

Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages

Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Partez à la recherche d’une être vivant surprenant lors d’une activité nature en famille ou entre amis à Plouharnel. Entre énigmes, observation et exploration, découvrez les dunes des Sables-Blancs autrement.

Une activité nature dans les paysages exceptionnels de la baie de Quiberon

Une étrange créature étrange a été aperçue… Saurez-vous retrouver sa trace ? Partez pour une enquête grandeur nature au cœur des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Guidés par une série d’indices et d’énigmes, vous devrez observer ce qui vous entoure, faire preuve de logique et explorer les forêt, plages et dunes pour retrouver la trace de cette créature mystère.

Cette animation nature est l’occasion de découvrir faune et flore qui peuplent le Grand Site des Dunes Sauvages.

Information pratiques

Tout public adapté aux enfants.

Équipement conseillé chaussures adaptées à la marche, vêtements en fonction de la météo et jumelles si vous en possédez.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. .

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon