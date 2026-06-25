Plouharnel

Escales photos

Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-01

Le festival du Mor Braz accroche depuis 2013 des reportages photos dans 6 communes de la Baie de Quiberon

Locmariaquer, Saint-Pierre-Quiberon, Arzon, Plouharnel, Le Palais (Belle-Île-en-Mer) et Houat.

À l’occasion des 200 ans de la photographie en France, Escales Photos met à l’honneur les expressions monochromes du regard photographique sur la Bretagne.

À Plouharnel, 2 expositions

– (Nouveauté 2026) “Bretagne Monochrome” réunit quatre regards contemporains qui utilisent le noir et blanc, l’argentique, le numérique ou des techniques mixtes pour explorer la Bretagne d’aujourd’hui Yoann Segalen, Mickaël Pouliquen, Serge Picard et Irène Jonas.

– “Vers les îles”, de Nadia Ferroukhi.Elle a séjourné quelques jours à Houat, Hoëdic et New-York avec la mission de poser son regard sur la particularité de ces espaces qui ne sont accessibles pour la majorité d’entre nous que par la mer. .

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 63 02 36 41

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English :

L’événement Escales photos Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon