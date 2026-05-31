Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert Jeudi 25 juin, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Réservation : À partir du 15 juin

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Concert de professeurs

Anaïs Holzmann, violon 1

Stéphanie Pons, violon 2

Niels Hoyrup, violoncelle

Domingo Mujica, alto 1

Louis Merlet, alto 2

Eugenio Romano, contrebasse

François Henry, piano

Programme :

– Mahler : mouvement de quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en la m (1876) (10′)

– Hans Rott (1858-1884) : Étude d’après un thème de D-A-C-H en Ré majeur pour quintette à cordes (1877) en ré M (15′)

– Brahms : concerto n°2 en sib M (1878-81) (50′)

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

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