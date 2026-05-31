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Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Carmélites

Adresse : 1 rue du Périgord 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Concert Jeudi 25 juin, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Réservation : À partir du 15 juin

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Concert de professeurs
Anaïs Holzmann, violon 1
Stéphanie Pons, violon 2
Niels Hoyrup, violoncelle
Domingo Mujica, alto 1
Louis Merlet, alto 2
Eugenio Romano, contrebasse
François Henry, piano

Programme :
– Mahler : mouvement de quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en la m (1876) (10′)
– Hans Rott (1858-1884) : Étude d’après un thème de D-A-C-H en Ré majeur pour quintette à cordes (1877) en ré M (15′)
– Brahms : concerto n°2 en sib M (1878-81) (50′)

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
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