AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle
Concert, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
samedi 25 juillet 2026 · Chapelle · Sainte-Croix-de-Caderle
Informations pratiques
Concert Samedi 25 juillet, 18h30 Chapelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:30:00+02:00
Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie
Ensemble Moderato Variabile.