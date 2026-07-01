UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle

Concert, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

samedi 8 août 2026 · Chapelle · Sainte-Croix-de-Caderle

Concert, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Chapelle
Adresse
La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle
Ville
30460 Sainte-Croix-de-Caderle
Département
Gard

Concert Samedi 8 août, 18h30 Chapelle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00

Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie
Jazz et musiques improvisées Jazz Concert

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