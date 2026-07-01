AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle
Concert, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
samedi 8 août 2026 · Chapelle · Sainte-Croix-de-Caderle
Informations pratiques
Concert Samedi 8 août, 18h30 Chapelle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00
Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie
Jazz et musiques improvisées Jazz Concert
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