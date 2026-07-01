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Concert Chez Hélène à Théminettes Blynd Théminettes

vendredi 24 juillet 2026 · Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Blynd Théminettes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
147 rue Robert Doisneau
Ville
46120 Théminettes
Département
Lot
Tarif

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Blynd

147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Reprises pop, rock et blues revisitées avec Camille au micro

Reprises pop, rock et blues revisitées avec Camille au micro. De Amy Winehouse à Sting, en passant par Ray Charles.

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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66  cafechezhelene@gmail.com

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English :

Pop, rock, and blues covers reimagined with Camille on vocals

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Blynd Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par Pnr des Causses du Quercy

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