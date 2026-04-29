Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes Théminettes
Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes Théminettes mercredi 5 août 2026.
Théminettes
Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes
Théminettes Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle
Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle. Groupe de 15 enfants maximum. Inscription obligatoire. (7 à 12 ans) RV 9h parking du bourg (en face de l'église) Départ impératif 9h15
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Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com
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English :
Animation organized by the Office de Tourisme du Grand Figeac, Lacapelle-Marival office, in collaboration with the Fédération Départementale de Pêche and the AAPPMA of Lacapelle
L’événement Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes Théminettes a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac