Théminettes

Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes

Théminettes Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle

Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle. Groupe de 15 enfants maximum. Inscription obligatoire. (7 à 12 ans) RV 9h parking du bourg (en face de l'église) Départ impératif 9h15

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Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

Animation organized by the Office de Tourisme du Grand Figeac, Lacapelle-Marival office, in collaboration with the Fédération Départementale de Pêche and the AAPPMA of Lacapelle

L’événement Ateliers pêche à l’ Écrevisse à Théminettes Théminettes a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac