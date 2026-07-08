Informations pratiques

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Fleurs Sauvages

147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Reprises folk et pop françaises et anglophones des années 50 à aujourd'hui (Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…)

Reprises folk et pop françaises et anglophones des années 50 à aujourd'hui (Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…). Un concert chaleureux à ne pas manquer.

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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com

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English :

French and English-language folk and pop covers from the 1950s to the present (The Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…)

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Fleurs Sauvages Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac