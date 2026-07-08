Concert Chez Hélène à Théminettes Fleurs Sauvages Théminettes
vendredi 14 août 2026 · Théminettes
Informations pratiques
Théminettes
Concert Chez Hélène à Théminettes Fleurs Sauvages
147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Reprises folk et pop françaises et anglophones des années 50 à aujourd'hui (Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…)
Reprises folk et pop françaises et anglophones des années 50 à aujourd'hui (Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…). Un concert chaleureux à ne pas manquer.
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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com
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English :
French and English-language folk and pop covers from the 1950s to the present (The Beatles, Dylan, Cabrel, Téléphone, U2…)
L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Fleurs Sauvages Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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