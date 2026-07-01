Concert Chez Hélène à Théminettes Berzinc Théminettes
vendredi 17 juillet 2026 · Théminettes
Informations pratiques
Théminettes
Concert Chez Hélène à Théminettes Berzinc
147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Duo chanson, musique de rue festive
Duo chanson, musique de rue festive. Bazar de chansons bricolées ! Reprises françaises revisitées avec énergie, groove et bonne humeur.
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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com
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English :
Singing duo, festive street music
L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Berzinc Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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