Informations pratiques

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Berzinc

147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Duo chanson, musique de rue festive

Duo chanson, musique de rue festive. Bazar de chansons bricolées ! Reprises françaises revisitées avec énergie, groove et bonne humeur.

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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com

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English :

Singing duo, festive street music

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Berzinc Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac