Concert chez Hélène à Théminettes DJ Taxi Théminettes
vendredi 21 août 2026 · Théminettes
Informations pratiques
Théminettes
Concert chez Hélène à Théminettes DJ Taxi
147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée années 80 mais pas que ! Un peu de sons des années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui ! Taxi, c'est un ami, un DJ qui nous ambiance chaque été Chez Hélène !
Soirée années 80 mais pas que ! Un peu de sons des années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui ! Taxi, c'est un ami, un DJ qui nous ambiance chaque été Chez Hélène !
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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com
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English :
80s-themed night—but that’s not all! A mix of tunes from the ’70s, ’80s, ’90s, and right up to today! Taxi is a friend and a DJ who gets the party started every summer at Chez Hélène!
L’événement Concert chez Hélène à Théminettes DJ Taxi Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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