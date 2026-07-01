Informations pratiques

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six

147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.

Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.

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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com

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English :

Gypsy jazz duo: two guitars, a vibrant dialogue, and a journey through timeless melodies and virtuosic flourishes.

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac