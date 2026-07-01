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Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes

vendredi 31 juillet 2026 · Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
147 rue Robert Doisneau
Ville
46120 Théminettes
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six

147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.

Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.

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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66  cafechezhelene@gmail.com

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English :

Gypsy jazz duo: two guitars, a vibrant dialogue, and a journey through timeless melodies and virtuosic flourishes.

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac

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