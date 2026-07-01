Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes
vendredi 31 juillet 2026 · Théminettes
Informations pratiques
Théminettes
Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six
147 rue Robert Doisneau Théminettes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.
Duo de jazz manouche deux guitares, un dialogue vibrant et un voyage entre mélodies intemporelles et envolées virtuoses.
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147 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com
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English :
Gypsy jazz duo: two guitars, a vibrant dialogue, and a journey through timeless melodies and virtuosic flourishes.
L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Swing Forty Six Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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