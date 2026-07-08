Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes
vendredi 7 août 2026 · Théminettes
Informations pratiques
Théminettes
Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa
1470 rue Robert Doisneau Théminettes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Duo festif, coloré et mélodieux
Duo festif, coloré et mélodieux. Guitare, accordéon et chant pour un voyage musical chaleureux et festif aux rythmes d'ici et d'ailleurs.
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1470 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com
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English :
A festive, colorful, and melodious duo
L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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