Informations pratiques

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa

1470 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Duo festif, coloré et mélodieux

Duo festif, coloré et mélodieux. Guitare, accordéon et chant pour un voyage musical chaleureux et festif aux rythmes d'ici et d'ailleurs.

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1470 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66 cafechezhelene@gmail.com

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English :

A festive, colorful, and melodious duo

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac