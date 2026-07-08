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Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes

vendredi 7 août 2026 · Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1470 rue Robert Doisneau
Ville
46120 Théminettes
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Théminettes

Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa

1470 rue Robert Doisneau Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Duo festif, coloré et mélodieux

Duo festif, coloré et mélodieux. Guitare, accordéon et chant pour un voyage musical chaleureux et festif aux rythmes d'ici et d'ailleurs.

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1470 rue Robert Doisneau Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 5 81 24 02 66  cafechezhelene@gmail.com

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English :

A festive, colorful, and melodious duo

L’événement Concert Chez Hélène à Théminettes Akordaïa Théminettes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac

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