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AGENDA · Orthez

Concert Choeur Basque de Bayonne Église Saint Pierre Orthez

vendredi 10 juillet 2026 · Église Saint Pierre · Orthez

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Église Saint Pierre
Adresse
Place St Pierre
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Concert Choeur Basque de Bayonne

Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert des chœurs Basque de Bayonne Izar Hitza   .

Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   choeursenpaysbasque@gmail.com

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English : Concert Choeur Basque de Bayonne

L’événement Concert Choeur Basque de Bayonne Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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