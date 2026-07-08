AGENDA · Orthez
Concert Choeur Basque de Bayonne Église Saint Pierre Orthez
vendredi 10 juillet 2026 · Église Saint Pierre · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Concert Choeur Basque de Bayonne
Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert des chœurs Basque de Bayonne Izar Hitza .
Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choeursenpaysbasque@gmail.com
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English : Concert Choeur Basque de Bayonne
L’événement Concert Choeur Basque de Bayonne Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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