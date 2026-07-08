Concert Choeur Basque de Bayonne Église Saint Pierre Orthez

Informations pratiques

Orthez

Concert Choeur Basque de Bayonne

Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert des chœurs Basque de Bayonne Izar Hitza .

Église Saint Pierre Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choeursenpaysbasque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Choeur Basque de Bayonne

L’événement Concert Choeur Basque de Bayonne Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn