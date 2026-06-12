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Cinéma en plein air Arènes du Pesqué Orthez

Cinéma en plein air Arènes du Pesqué Orthez

Cinéma en plein air Arènes du Pesqué Orthez jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Arènes du Pesqué

Adresse : 4 avenue du Pesqué

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Orthez

Cinéma en plein air

Arènes du Pesqué 4 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Le cinéma s’invite sous les étoiles !
Venez-vous installer dans les gradins et profitez du film dans ce cadre exceptionnel.   .

Arènes du Pesqué 4 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lepixelcinema@gmail.com

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn

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