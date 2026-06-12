Cinéma en plein air Arènes du Pesqué Orthez
Cinéma en plein air Arènes du Pesqué Orthez jeudi 9 juillet 2026.
Orthez
Cinéma en plein air
Arènes du Pesqué 4 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le cinéma s’invite sous les étoiles !
Venez-vous installer dans les gradins et profitez du film dans ce cadre exceptionnel. .
Arènes du Pesqué 4 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lepixelcinema@gmail.com
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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