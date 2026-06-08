Concert Trio Sazon Rue Moncade Orthez

Orthez

Concert Trio Sazon

Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

18h30 à 19h et de 19h15 à 19h45 Le Trio-Sazon revisite les valses péruviennes, boléros, llaneras du Vénézuela et font revivre des perles de chanteurs de la grande Amérique Latine.

Avec Sara Bernier (chant, percussions, ukulele), Nils Frechillla (guitare), Stéphane Lopez (contrebasse)

Tout public Sur inscription (jauge limitée) .

Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

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English : Concert Trio Sazon

L’événement Concert Trio Sazon Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn