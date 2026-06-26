Informations pratiques

Orthez

Festimarché

Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Marché traditionnel animé par La Bande à bibi qui rend hommage à Renaud en reprenant ses plus grands classiques. .

Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 commerce@cc-lacqorthez.fr

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn