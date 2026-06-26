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AGENDA · Orthez

Festimarché Orthez

mardi 7 juillet 2026 · Orthez

Festimarché Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Festimarché

Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Marché traditionnel animé par La Bande à bibi qui rend hommage à Renaud en reprenant ses plus grands classiques.   .

Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28  commerce@cc-lacqorthez.fr

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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