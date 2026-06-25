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Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez

Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez

Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Orthez

Ciné thé Tout va super

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Projection de la comédie du moment avec Noémie Lvovsky, Tout va super !
Suivie d’un moment thé et tartines, en partenariat avec le CCAS.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 

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English : Ciné thé Tout va super

L’événement Ciné thé Tout va super Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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