Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez

Orthez

Ciné thé Tout va super

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Projection de la comédie du moment avec Noémie Lvovsky, Tout va super !

Suivie d’un moment thé et tartines, en partenariat avec le CCAS. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38

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English : Ciné thé Tout va super

L’événement Ciné thé Tout va super Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn