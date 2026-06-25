Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez
Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez lundi 6 juillet 2026.
Orthez
Ciné thé Tout va super
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Projection de la comédie du moment avec Noémie Lvovsky, Tout va super !
Suivie d’un moment thé et tartines, en partenariat avec le CCAS. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38
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English : Ciné thé Tout va super
L’événement Ciné thé Tout va super Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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