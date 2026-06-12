Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez mercredi 5 août 2026.
Orthez
Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Proposé par l’association Bossa Flor dans le cadre du festival de musique franco-brésilienne Brésil en Béarn
Une rencontre à la médiathèque autour du documentaire Saravah , de Pierre Barouh, Baden Powell et de la musique brésilienne, avec Benjamin Barouh, Philippe Powell et Didier Sustrac.
Tout public. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique
L’événement Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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