Informations pratiques

Lapleau

Concert Choeur Canta Bena

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Premier concert de l’été !

Les copines du Chœur Canta Bena vous invitent à un spectacle mêlant théâtre et chants .

Hommage à Georges Brassens .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 01 36 cheztantepelagie@gmail.com

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English : Concert Choeur Canta Bena

L’événement Concert Choeur Canta Bena Lapleau a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières