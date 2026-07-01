AGENDA · Lapleau
Concert Choeur Canta Bena Lapleau
samedi 11 juillet 2026 · Lapleau
Informations pratiques
Lapleau
Concert Choeur Canta Bena
Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Premier concert de l’été !
Les copines du Chœur Canta Bena vous invitent à un spectacle mêlant théâtre et chants .
Hommage à Georges Brassens .
Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 01 36 cheztantepelagie@gmail.com
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English : Concert Choeur Canta Bena
L’événement Concert Choeur Canta Bena Lapleau a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières