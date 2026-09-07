Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté, Église de chauffailles, Chauffailles

Informations pratiques

Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de chauffailles Saône-et-Loire

Plein tarif : 20 €

Tarif réduit : 15 € (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans (accompagnés d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et après le grand succès rencontré par le Chœur de Sartène en juillet dernier, l’association Les Amis de l’église de Chauffailles a le plaisir d’inviter le chœur de chambre « Les Voix en Aparté », sous la direction du chef d’orchestre et compositeur Philippe Forget.

Au programme :

– Requiem (Opus 9) de Maurice DURUFLÉ (45 min)

– Vêpres pour Yoni de Philippe FORGET (20 min)

L’intégralité des bénéfices du concert sera reversée à l’association Les Amis de l’église de Chauffailles qui a pour vocation, avec la soutien de la municipalité et de la fondation pour le patrimoine, à mobiliser et collecter des fonds pour accompagner les travaux de rénovation intérieure de l’église.

Église de chauffailles place de l’église 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et après le grand succès rencontré par le Chœur de Sartène en juillet dernier, l’association Les Amis de l’église de Chauffailles a le plaisir le …

©Les amis de l’église de Chauffailles