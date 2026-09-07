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Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté, Église de chauffailles, Chauffailles

dimanche 20 septembre 2026 · Église de chauffailles · Chauffailles

Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté, Église de chauffailles, Chauffailles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de chauffailles
Adresse
place de l'église 71170 Chauffailles
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Plein tarif : 20 € Tarif réduit : 15 € (demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap) Gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans (accompagnés d'un adulte)

Concert choeur de chambre – Les Voix en Aparté Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de chauffailles Saône-et-Loire

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 € (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans (accompagnés d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et après le grand succès rencontré par le Chœur de Sartène en juillet dernier, l’association Les Amis de l’église de Chauffailles a le plaisir d’inviter le chœur de chambre  « Les Voix en Aparté », sous la direction du chef d’orchestre et compositeur Philippe Forget.
Au programme :
– Requiem (Opus 9) de Maurice DURUFLÉ (45 min) 
– Vêpres pour Yoni de Philippe FORGET (20 min)
L’intégralité des bénéfices du concert sera reversée à l’association Les Amis de l’église de Chauffailles qui a pour vocation, avec la soutien de la municipalité et de la fondation pour le patrimoine, à mobiliser et collecter des fonds pour accompagner les travaux de rénovation intérieure de l’église.

Église de chauffailles place de l’église 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et après le grand succès rencontré par le Chœur de Sartène en juillet dernier, l’association Les Amis de l’église de Chauffailles a le plaisir le …

©Les amis de l’église de Chauffailles

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