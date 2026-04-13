[Concert] Choeur de Saint-Rémi Temple de Dieppe Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Concert] Choeur de Saint-Rémi

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Chœur Saint-Rémi vous invite à un concert réunissant un répertoire éclectique, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire classique et œuvres contemporaines.

Au programme, des compositions de Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Vivaldi, figures incontournables des périodes baroque et classique, ainsi que des œuvres de Brian Lewis et Karl Jenkins, qui apporteront une touche plus actuelle à cette soirée musicale. .

Temple de Dieppe / Rue Saint-Rémy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 62 11 10 c.debony@gmail.com

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English : [Concert] Choeur de Saint-Rémi

L’événement [Concert] Choeur de Saint-Rémi Dieppe a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie