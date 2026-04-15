Concert Choeur d’hommes du Haut Poitou À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées

Concert Choeur d’hommes du Haut Poitou

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes 9 Route de Poitiers Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

L’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes vibrera au rythme puissant et chaleureux des voix du Chœur d’Hommes du Haut-Poitou, l’un des ensembles vocaux les plus singuliers et applaudis de la région. Ce concert, organisé par l’Association des Amis de l’Abbatiale, s’inscrit dans le cadre de sa programmation culturelle 2026, mêlant patrimoine, musique et émotion partagée. Composé de 47 choristes, le Chœur d’Hommes du Haut-Poitou propose un répertoire éclectique allant des musiques de films, en passant par des chants du monde, des chants sacrés et des chants traditionnels. Chaque morceau est une invitation au voyage vocal et intérieur.

Le cadre majestueux de l’Abbatiale, l’une des plus anciennes de l’ouest de la France, offrira une résonance unique à cette performance. Ce moment musical sera aussi l’occasion de se retrouver autour des valeurs de transmission, d’écoute et de beauté partagée. .

À l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes 9 Route de Poitiers Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 49 53 67

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English : Concert Choeur d’hommes du Haut Poitou

L’événement Concert Choeur d’hommes du Haut Poitou Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais