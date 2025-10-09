Concert chœur et orgues : Vers la lumière ! Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo
Concert chœur et orgues : Vers la lumière ! Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo samedi 9 mai 2026.
Concert chœur et orgues : Vers la lumière ! Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Samedi 9 mai, 20h30
Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !
**Concert : Vers la lumière**
_Chœur d’enfants de Bretagne & Ensemble vocal de St-Quentin-en-Yvelines_
_David Cassan & Loïc Georgeault, orgues / Fabien Aubé, direction_
Cette soirée sera consacrée à deux chefs d’œuvre du répertoire sacré :
le Requiem de Maurice Duruflé et la Messe solennelle de Louis Vierne.
Ce programme musical intense et exigeant sera porté par le chœur d’enfants de Bretagne dirigé par son nouveau chef, le talentueux Fabien Aubé.
Grand orgue et orgue de chœur, unis dans une dimension orchestrale, tisseront un contrepoint subtil avec les voix.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T22:00:00.000+02:00
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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/le-ch-ur-d-enfants-de-bretagne/evenements/concert-vers-la-lumiere-saint-malo
Cathédrale Saint-Vincent 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine
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