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AGENDA · Sainte-Eulalie

CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie

jeudi 27 août 2026 · Sainte-Eulalie

CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
église
Ville
48120 Sainte-Eulalie
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Sainte-Eulalie

CONCERT CHOEUR GUILLAUME

église Sainte-Eulalie Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

CONCERT Chœur Guillaume

✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨

L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.

Église de Saint-Alban-sur-Limagnole
Jeudi 27 août 2026
20h30
️ Libre participation aux entrées
CONCERT Chœur Guillaume

✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨

L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.

Église de Saint-Alban-sur-Limagnole
Jeudi 27 août 2026
20h30
️ Libre participation aux entrées

Venez découvrir ou redécouvrir les sonorités de la musique ancienne dans le cadre magnifique de l’église de Saint-Alban.

N’hésitez pas à partager et à venir nombreux !   .

église Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie   silve.eric@orange.fr

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English :

? CONCERT ? Chœur Guillaume ?

? Ars Nova: From the Middle Ages to the Renaissance ?

The vocal ensemble Chœur Guillaume, conducted by Cédric Crespin, invites you on a beautiful musical journey through the centuries.

? Saint-Alban-sur-Limagnole Church
? Thursday, August 27, 2026
? 8:30 p.m.
?? Admission by donation

L’événement CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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