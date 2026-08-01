CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie
jeudi 27 août 2026 · Sainte-Eulalie
Informations pratiques
Sainte-Eulalie
CONCERT CHOEUR GUILLAUME
église Sainte-Eulalie Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
CONCERT Chœur Guillaume
✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨
L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.
Église de Saint-Alban-sur-Limagnole
Jeudi 27 août 2026
20h30
️ Libre participation aux entrées
CONCERT Chœur Guillaume
✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨
L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.
Église de Saint-Alban-sur-Limagnole
Jeudi 27 août 2026
20h30
️ Libre participation aux entrées
Venez découvrir ou redécouvrir les sonorités de la musique ancienne dans le cadre magnifique de l’église de Saint-Alban.
N’hésitez pas à partager et à venir nombreux ! .
église Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie silve.eric@orange.fr
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English :
? CONCERT ? Chœur Guillaume ?
? Ars Nova: From the Middle Ages to the Renaissance ?
The vocal ensemble Chœur Guillaume, conducted by Cédric Crespin, invites you on a beautiful musical journey through the centuries.
? Saint-Alban-sur-Limagnole Church
? Thursday, August 27, 2026
? 8:30 p.m.
?? Admission by donation
L’événement CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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