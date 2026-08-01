Informations pratiques

Sainte-Eulalie

CONCERT CHOEUR GUILLAUME

église Sainte-Eulalie Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

CONCERT Chœur Guillaume

✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨

L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.

Église de Saint-Alban-sur-Limagnole

Jeudi 27 août 2026

20h30

️ Libre participation aux entrées

CONCERT Chœur Guillaume

✨ Ars Nova, entre Moyen Âge et Renaissance ✨

L’ensemble vocal Chœur Guillaume, sous la direction de Cédric Crespin, vous invite à un beau voyage musical à travers les siècles.

Église de Saint-Alban-sur-Limagnole

Jeudi 27 août 2026

20h30

️ Libre participation aux entrées

Venez découvrir ou redécouvrir les sonorités de la musique ancienne dans le cadre magnifique de l’église de Saint-Alban.

N’hésitez pas à partager et à venir nombreux ! .

église Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie silve.eric@orange.fr

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English :

? CONCERT ? Chœur Guillaume ?

? Ars Nova: From the Middle Ages to the Renaissance ?

The vocal ensemble Chœur Guillaume, conducted by Cédric Crespin, invites you on a beautiful musical journey through the centuries.

? Saint-Alban-sur-Limagnole Church

? Thursday, August 27, 2026

? 8:30 p.m.

?? Admission by donation

L’événement CONCERT CHOEUR GUILLAUME Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan