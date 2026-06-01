Visite guidée par « Sainte Eulalie Patrimoine », Église Sainte-Eulalie, Sainte-Eulalie

Visite guidée par « Sainte Eulalie Patrimoine » 18 et 20 septembre Église Sainte-Eulalie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée : église et atelier du sculpteur de bronzes monumentaux

La présidente de l’association « Sainte Eulalie Patrimoine », Muriel Dagens, vous fera découvrir l’histoire de l’église, son architecture, ses espaces intérieurs, ses mosaïques ainsi que sa restauration au XIXᵉ siècle. Sa connaissance du lieu n’a d’égale que sa passion.

Elle vous conduira ensuite à l’atelier du sculpteur Abram, qui vous accueillera dans un lieu singulier, entouré de sculptures de bronze monumentales. Reconnu des connaisseurs et des collectionneurs, il est membre de la Fondation Taylor.

La visite se poursuivra au centre culturel Dutruch, où seront présentés les métiers d’art liés à la conservation-restauration du patrimoine. Des démonstrations seront proposées par des professionnels, avec lesquels vous pourrez échanger.

Église Sainte-Eulalie 5 Rue Edouard Bardinet, 33560 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 58 31 L’église Sainte-Eulalie est le bâtiment le plus ancien de cette jolie commune proche de Bordeaux, située à la pointe de l’Entre-deux-Mers, à égale distance de la Garonne et de la Dordogne.

Reconstruite au XIIᵉ siècle sur un édifice religieux plus ancien, cette église romane présente, dès son origine, une nef centrale accompagnée de deux bas-côtés. Un cimetière, clos d’un haut mur, lui est accolé.

Les visiteurs pourront également admirer de belles mosaïques anciennes. Son clocher carré d’époque romane a toutefois été remplacé par un clocher à flèche néogothique lors des travaux de restauration menés en 1868. Bus et parking proche.

Visite guidée : église et atelier du sculpteur de bronzes monumentaux

©Hubert Laporte (Maire de Ste Eulalie)