Nadau en concert à Sainte-Eulalie Rue de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie

Sainte-Eulalie

Nadau en concert à Sainte-Eulalie

Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Après ses incroyables succès, tout au long de l’année dans les plus grandes salles de France et de Navarre, le groupe occitan Nadau fera une halte très attendue à Sainte-Eulalie. Ce spectacle unique vous fera vibrer au son du groupe mythique de la culture occitane. Buvette et restauration rapide sur place avant et après le concert. .

Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 06 05 59 accueil@mairie-ste-eulalie.fr

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English : Nadau en concert à Sainte-Eulalie

L’événement Nadau en concert à Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers