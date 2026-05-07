Nadau en concert à Sainte-Eulalie Rue de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie
Nadau en concert à Sainte-Eulalie Rue de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie samedi 27 juin 2026.
Sainte-Eulalie
Nadau en concert à Sainte-Eulalie
Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Après ses incroyables succès, tout au long de l’année dans les plus grandes salles de France et de Navarre, le groupe occitan Nadau fera une halte très attendue à Sainte-Eulalie. Ce spectacle unique vous fera vibrer au son du groupe mythique de la culture occitane. Buvette et restauration rapide sur place avant et après le concert. .
Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 06 05 59 accueil@mairie-ste-eulalie.fr
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English : Nadau en concert à Sainte-Eulalie
L’événement Nadau en concert à Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers