MANGUIDEM TAFTAF TRIO, Maison des arts du Pôle Saint Exupéry – Sainte Eulalie, SAINTE-EULALIE

MANGUIDEM TAFTAF TRIO Vendredi 12 juin, 20h00 Maison des arts du Pôle Saint Exupéry – Sainte Eulalie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Le Manguidem Taftaf réunit ici trois musiciens (joueurs de saxophones, percussions, soubassophone et batterie) et une danseuse circassienne. Quatre artistes qui interagissent, dialoguent ensemble et avec le public. Leurs compositions aux couleurs multiethniques convoquent les musiques du monde : une dose de jazz New Orleans par ci, quelques influences éthiopiennes et des sonorités tsiganes par là, le tout au service du groove, des rencontres humaines et d’une énergie à courant continu. « Je m’en vais vite fait” du nom du groupe traduit en wolof (dialecte du Sénégal), ou comment “nous inviter au voyage et créer un climat convivial, festif et ouvert à l’imaginaire”.

Maison des arts du Pôle Saint Exupéry – Sainte Eulalie Pôle Saint Exupéry – 22 rue Roger Blouin, SAINTE-EULALIE SAINTE-EULALIE 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/manguidem-taftaf-trio-12062026-1800 »}]

Comment mieux définir ce qui fait jouer le collectif Manguidem Taftaf autrement que par leur goût du partage ? Musique, danse, arts du cirque : ce trio à quatre membres insuffle une énergie positi … France Jazz