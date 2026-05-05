Un salon Métiers d’Art « Conservation-Restauration » pour un Patrimoine en danger 18 – 20 septembre Centre Culturel Dutruch Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine en danger, Conservation-Restauration

Une douzaine de professionnels Métiers d’Art dans le domaine « Conservation-Restauration » seront en démonstration devant le public qui pourra dialoguer avec eux.

Le thème » Patrimoine en danger. » fait aussitôt penser à des églises, châteaux, abbayes…

Or, ces métiers sont la solution pour restaurer le patrimoine dans les règles déontologiques. On en a parlé pour la restauration de Notre Dame de Paris…

Mais d’autres métiers participent à la sauvegarde des bâtiments et objets d’artHélas, certains de ces métiers sont eux aussi en danger, deviennent rares. La transmission est nécessaire.C’est pourquoi, les élèves de l’école et du collège de Sainte Eulalie sont invités par Mr le maire à participer à ces journées du Patrimoine: » Levez les yeux! » (et Ouvrez- les ).

Le bouclier bleu de France (BbF) est un organisme qui travaille à la protection du **Patrimoine culturel menacé par les guerres et les catastrophes naturelles.**Marina Biron qui a travaillé pour des institutions diverses en conservation-restauration du patrimoine est maintenant réserviste dans cet organisme. Elle saura vous faire découvir, le Bouclier bleu de France.

Un savoir-faire étonnant, ils sont passionnés et passionnnants.

Venez les rencontrer…..

Centre Culturel Dutruch 5 place Franz Liszt, 33560 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 06 05 59 http://www.mairie-ste-eulalie.fr Les anciens chais en pierre datant de la fin du XIXe siècle ont subi, en 2023, une lourde rénovation thermique, phonique et fonctionnelle, ce qui permet d’accueillir des associations culturelles eulaliennes. La nouvelle grande salle où la charpente traditionnelle en bois a été conservée peut accueillir du public pour des spectacles. C’est un lieu de vie, d’apprentissage et de transmission. Lieu fléché et présence de parking.

Journées européennes du patrimoine 2026

© Le Bouclier bleu de France