Sainteufolie Rue de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie

Sainte-Eulalie

Sainteufolie

Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

La Sainteufolie propose une programmation éclectique et festive. La famille est mise en avant avec des spectacles tout public et variés théâtre, conte, lecture et magie. Des spectacles tout publics et accessibles dès la toute petite enfance ! Au programme Poulette Crevette (compagnie Baleine Cargo), Terre ! (Compagnie Les Lubies dans le cadre des Scènes d’été en Gironde) Babborco l’Ogre Roi (compagnie Oiseau Manivelle), Magillusion (Cie Les Grooms). Mais aussi des jeux en bois proposés par Lou Béret. Et en point d’orgue le concert de Nadau à 21 h 30 (sur réservation). Restauration sur place. .

Rue de la Tour Gueyraud Parc de la Tour Gueyraud Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 06 05 59 accueil@mairie-ste-eulalie.fr

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English : Sainteufolie

L’événement Sainteufolie Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers