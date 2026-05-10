Cézac

Concert Choeur In Allegria

Cézac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’Ensemble à cordes SULIKO et Alejandro CESPEDES-MARTIN, pianiste présentent Llibre Vermell de Montserrat, Five hebrew love songs, P

L’Ensemble à cordes SULIKO et Alejandro CESPEDES-MARTIN, pianiste présentent Llibre Vermell de Montserrat, Five hebrew love songs, P. Casals, E. Whitacre, M. Kocsár, F. Poulenc, et traditionnels

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Cézac 46170 Lot Occitanie +33 6 77 36 78 81

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English :

The SULIKO String Ensemble and Alejandro CESPEDES-MARTIN, pianist, present Llibre Vermell de Montserrat, Five hebrew love songs, P

L’événement Concert Choeur In Allegria Cézac a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot