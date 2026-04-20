Cézac

Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac

Cézac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.

Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.

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Cézac 46170 Lot Occitanie +33 6 77 36 78 81

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English :

Come and enjoy an evening of traditional dances at Cézac’s foyer rural.

L’événement Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot