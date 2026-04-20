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Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac

Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac

Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac samedi 13 juin 2026.

Ville : 46170 Cézac

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cézac

Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac

Cézac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.

Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.

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Cézac 46170 Lot Occitanie +33 6 77 36 78 81 

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English :

Come and enjoy an evening of traditional dances at Cézac’s foyer rural.

L’événement Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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