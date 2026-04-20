Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac
Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac samedi 13 juin 2026.
Cézac
Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac
Cézac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.
Venez assister à une soirée autour des danses traditionnelles au foyer rural de Cézac.
.
Cézac 46170 Lot Occitanie +33 6 77 36 78 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an evening of traditional dances at Cézac’s foyer rural.
L’événement Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cézac (Lot)
- Mai à Vélo 2026, CC du Grand Cubzaguais, Cézac 1 mai 2026
- Les Hauts Sommets du Quercy Blanc Cézac Lot 1 mai 2026
- Forum intercommunal des associations Cézac 12 septembre 2026