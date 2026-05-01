Ciné-Lot Compostelle Cézac
Ciné-Lot Compostelle Cézac jeudi 7 mai 2026.
Cézac
Ciné-Lot Compostelle
Cézac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Synopsis
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
Synopsis
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie.
.
Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis:
Fred and Adam, a teenager on the outs, don’t know each other. However, thanks to an association, they are undertaking the pilgrimage to Santiago de Compostela together
L’événement Ciné-Lot Compostelle Cézac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Castelnau-Montratier
À voir aussi à Cézac (Lot)
- Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac 13 juin 2026
- Forum intercommunal des associations Cézac 12 septembre 2026