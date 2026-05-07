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Atelier bien-être et méditation Cézac

Atelier bien-être et méditation Cézac

Atelier bien-être et méditation Cézac vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 33620 Cézac

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Cézac

Atelier bien-être et méditation

Le bourg Cézac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

La bibliothèque vous accueille pour une soirée bien-être pour prendre de soi, avec au programme un atelier de médaition guidée de pleince consciencet et une séance de relaxation acoutique au didgeridoo.
Si vous avez pensez à prendre votre plaid, tapis de yoga ou coussin.
Entre étirements, respiration de peine conscience, puis la relaxation sonore, vous repartirez ressourcé !   .

Le bourg Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 95 45 46 

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English :

L’événement Atelier bien-être et méditation Cézac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Latitude Nord Gironde

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