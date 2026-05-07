Atelier bien-être et méditation Cézac
Atelier bien-être et méditation Cézac vendredi 5 juin 2026.
Cézac
Atelier bien-être et méditation
Le bourg Cézac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
La bibliothèque vous accueille pour une soirée bien-être pour prendre de soi, avec au programme un atelier de médaition guidée de pleince consciencet et une séance de relaxation acoutique au didgeridoo.
Si vous avez pensez à prendre votre plaid, tapis de yoga ou coussin.
Entre étirements, respiration de peine conscience, puis la relaxation sonore, vous repartirez ressourcé ! .
Le bourg Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 95 45 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier bien-être et méditation Cézac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Latitude Nord Gironde
À voir aussi à Cézac (Gironde)
- Ciné-Lot Compostelle Cézac 4 juin 2026
- Parlons Philo Cézac 5 juin 2026
- Concert Choeur In Allegria Cézac 5 juin 2026
- Initiation de danse trad et bal au foyer rural de Cézac Cézac 13 juin 2026
- Forum intercommunal des associations Cézac 12 septembre 2026