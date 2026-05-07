Parlons Philo Cézac
Parlons Philo Cézac vendredi 5 juin 2026.
Cézac
Parlons Philo
Le bourg bibliothèque Cézac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez évoquer le thème L’amour !!!… Fait-il souffrir ? et échanger lors de cette séance de philosophie animée par Mike Idatte de l’association Petit Om.
Dans cette question simple se cache un trésor de réflexion ! Notamment autour de l’attachement, de l’amour conditionnel … Venez débattre, écouter, partager.
Parlons Philo fera une pause estivale après cette séance qui s’annonce riche. .
Le bourg bibliothèque Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 19 68
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English :
L’événement Parlons Philo Cézac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Latitude Nord Gironde
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