Cézac

Parlons Philo

Le bourg bibliothèque Cézac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez évoquer le thème L’amour !!!… Fait-il souffrir ? et échanger lors de cette séance de philosophie animée par Mike Idatte de l’association Petit Om.

Dans cette question simple se cache un trésor de réflexion ! Notamment autour de l’attachement, de l’amour conditionnel … Venez débattre, écouter, partager.

Parlons Philo fera une pause estivale après cette séance qui s’annonce riche. .

Le bourg bibliothèque Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 19 68

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English :

L’événement Parlons Philo Cézac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Latitude Nord Gironde