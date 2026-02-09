Concert Choeur Sorbonne Université Ferrières-en-Gâtinais
Concert Choeur Sorbonne Université Ferrières-en-Gâtinais samedi 6 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Au mois de juin, l’association Pleins Jeux de Ferrières aura le grand plaisir d’accueillir le talentueux Chœur Sorbonne Université [Chœur & Orchestre Sorbonne Université]. Sous la direction de Frédéric Pineau, l’ensemble vocal constitué de jeunes chanteurs et chanteuses œuvre au rayonnement de Sorbonne Université en se produisant dans des lieux prestigieux, aussi bien en France qu’à l’étranger. Le Chœur donnera un concert a cappella autour de la thématique de l’enfance. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 70 25 63 contact@pleinsjeux.com
English :
Sorbonne University Choir Concert
