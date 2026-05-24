Exposition photographique Carnet de Voyages Ferrières-en-Gâtinais
Exposition photographique Carnet de Voyages Ferrières-en-Gâtinais mercredi 3 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition photographique Carnet de Voyages
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-03
Exposition photographique Carnet de Voyages
Jean-Claude Blanchet a consacré sa carrière à photographier sur tous les continents. Ses nombreux voyages ont alimenté son imaginaire et sa sensibilité. Cette exposition en est le reflet et a pour but de vous faire découvrir la beauté de ces paysages
parfois surprenants. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire
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Carnet de Voyages photographic exhibition
L’événement Exposition photographique Carnet de Voyages Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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