Ferrières-en-Gâtinais

Exposition photographique Carnet de Voyages

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-03

Exposition photographique Carnet de Voyages

Jean-Claude Blanchet a consacré sa carrière à photographier sur tous les continents. Ses nombreux voyages ont alimenté son imaginaire et sa sensibilité. Cette exposition en est le reflet et a pour but de vous faire découvrir la beauté de ces paysages

parfois surprenants. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Carnet de Voyages photographic exhibition

L’événement Exposition photographique Carnet de Voyages Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS