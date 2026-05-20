Ferrières-en-Gâtinais

Vide grenier

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier

Grand vide grenier au stade à Ferrières avec l’Entente Sportive Gâtinaise ! Venez faire de bonnes affaires, venez nombreux ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 90

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS