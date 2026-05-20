Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais
Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais dimanche 7 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Vide grenier
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier
Grand vide grenier au stade à Ferrières avec l’Entente Sportive Gâtinaise ! Venez faire de bonnes affaires, venez nombreux ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 90
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Flea market
L’événement Vide grenier Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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