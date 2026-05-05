Concert Chœurs, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert Chœurs Samedi 6 juin, 18h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Réservation : À partir du 27 mai

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Chœur des Élèves en classe à Horaires Aménagés Primaire CM1 et CM2 avec la participation de l’Ensemble vocal Nota Bene et l’École Ecole Primaire Publique de Tarabel.

Programme : « La fontaine et le corbeau » Isabelle ABOULKER

Delphine Armand Sammito, direction

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

« La fontaine et le corbeau » Isabelle ABOULKER