Bonneville-la-Louvet

Concert Chorale Choeur d’Auge

Eglise Bonneville-la-Louvet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.

Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.

Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.

Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage. .

Eglise Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chorale Choeur d’Auge

When the voices of the Chœur d’Auge reenchant French and international variety.

Join us at the Halle des Herbages in Pont-l’Évêque for a unique musical experience full of emotion, memories and sharing.

L’événement Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme