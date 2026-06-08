Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet
Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet dimanche 5 juillet 2026.
Bonneville-la-Louvet
Concert Chorale Choeur d’Auge
Eglise Bonneville-la-Louvet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.
Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage. .
Eglise Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie
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English : Concert Chorale Choeur d’Auge
When the voices of the Chœur d’Auge reenchant French and international variety.
Join us at the Halle des Herbages in Pont-l’Évêque for a unique musical experience full of emotion, memories and sharing.
L’événement Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme