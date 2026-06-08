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Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet

Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 14130 Bonneville-la-Louvet

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bonneville-la-Louvet

Concert Chorale Choeur d’Auge

Eglise Bonneville-la-Louvet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.
Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.   .

Eglise Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie  

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English : Concert Chorale Choeur d’Auge

When the voices of the Chœur d’Auge reenchant French and international variety.
Join us at the Halle des Herbages in Pont-l’Évêque for a unique musical experience full of emotion, memories and sharing.

L’événement Concert Chorale Choeur d’Auge Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

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