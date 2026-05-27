Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent

Les choristes des 6 ateliers de chant polyphonique menés par Morgan Touzé-Rueff dans le Trégor-Goëlo se rassemblent dimanche 31 mai dans la Chapelle du Palacret. Le répertoire est varié, en témoigne la diversité des langues : polonais, ukrainien, serbe, anglais, gaélique irlandais, gallois, biélorusse, lakota, hébreux ou encore géorgien. Là-dedans, bien sûr, rien que du beau qui fait gonfler les cœurs ! Venez les écouter dans ce cadre magique du Palacret. Et finir votre dimanche en beauté !