Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent
Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent dimanche 31 mai 2026.
Les choristes des 6 ateliers de chant polyphonique menés par Morgan Touzé-Rueff dans le Trégor-Goëlo se rassemblent dimanche 31 mai dans la Chapelle du Palacret. Le répertoire est varié, en témoigne la diversité des langues : polonais, ukrainien, serbe, anglais, gaélique irlandais, gallois, biélorusse, lakota, hébreux ou encore géorgien. Là-dedans, bien sûr, rien que du beau qui fait gonfler les cœurs ! Venez les écouter dans ce cadre magique du Palacret. Et finir votre dimanche en beauté !
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