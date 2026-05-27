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Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent

Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent

Concert Chorale DYTSY C’HALAM Chapelle du Palacret Saint-Laurent dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Chapelle du Palacret

Adresse : Palacret

Ville : 22140 Saint-Laurent

Département : Côtes d'Armor

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00

Heure de fin : 17:30

Tarif : Gratuit

Les choristes des 6 ateliers de chant polyphonique menés par Morgan Touzé-Rueff dans le Trégor-Goëlo se rassemblent dimanche 31 mai dans la Chapelle du Palacret. Le répertoire est varié, en témoigne la diversité des langues : polonais, ukrainien, serbe, anglais, gaélique irlandais, gallois, biélorusse, lakota, hébreux ou encore géorgien. Là-dedans, bien sûr, rien que du beau qui fait gonfler les cœurs ! Venez les écouter dans ce cadre magique du Palacret. Et finir votre dimanche en beauté !

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