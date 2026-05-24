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Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent

Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent

Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 4 Route de Vignoux

Ville : 18330 Saint-Laurent

Département : Cher

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Laurent

Vendredi soir à la ferme

4 Route de Vignoux Saint-Laurent Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-02

Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique.
Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique.   .

4 Route de Vignoux Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 50 70  fermedesplaces@orange.fr

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English :

One evening a month from May to October, organic and local food and music.

L’événement Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON

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