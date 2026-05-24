Saint-Laurent

Vendredi soir à la ferme

4 Route de Vignoux Saint-Laurent Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-02

Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique.

Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique. .

4 Route de Vignoux Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 50 70 fermedesplaces@orange.fr

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English :

One evening a month from May to October, organic and local food and music.

L’événement Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON