Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent
Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent vendredi 12 juin 2026.
Saint-Laurent
Vendredi soir à la ferme
4 Route de Vignoux Saint-Laurent Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-02
Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique.
Une soirée par mois de mai à octobre, petite restauration bio et locale avec musique. .
4 Route de Vignoux Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 50 70 fermedesplaces@orange.fr
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English :
One evening a month from May to October, organic and local food and music.
L’événement Vendredi soir à la ferme Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON
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